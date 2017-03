Guatamalas sosialminister pågrepet etter dødsbrann

Så langt er 40 ungjenter omkommet etter brannen på barne- og ungdomshjemmet Hogar Seguro i San Jose Pinula like utenfor Guatemala by onsdag.

Sosialminister Carlos Rodas leverte mandag inn sin oppsigelse, og kort tid etter opplyste påtalemyndigheten at Rodas, sammen med ekspedisjonssjef Anahi Keller i departementet og barnehjemsdirektør Santos Torres, er pågrepet. Alle tre er mistenkt for drap, dårlig behandling av mindreårige og for å ha forsømt sine plikter. De har alle hatt overordnet ansvar for Hogar Seguro, som skulle fungere som avlastningshjem for vanskeligstilte tenåringer. Det bodde nesten dobbelt så mange ungdommer på hjemmet som det var dimensjonert for, mange var ungdomskriminelle og over maksimumsalderen som var fastsatt for beboerne.

President Jimmy Morales sa mandag at en rekke ansatte i det nasjonale barnevernet er sagt opp, uten at han sa hvor mange det dreier seg om. Morales har bedt FBI om bistand i etterforskningen av tragedien.

Guatemalas menneskerettighetsombud Jorge de Leon sier at oppsigelsene og pågripelsene skulle kommet samme dag som brannen. De Leon skal i forkant av brannen ha fått avslag fra domstolene da han ba om en gransking av forholdene på Hogar Seguro.

