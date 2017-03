Foreldre lever lenger enn barnløse

–Ved 60-årsalderen kan forskjellen i forventet livslengde være så mye som to år, er konklusjonen fra forskerne ved det svenske Karolinska Institutet.

Forskjellen er størst for menn, mens den for kvinner er på halvannet år, skriver forskerne i en rapport i tidsskriftet Journal of Epidemiology & Community Health.

Studien har undersøkt levetiden for kvinner og menn født mellom 1911 og 1925, mer enn 1,4 millioner personer totalt. De samlet også inn data om hvorvidt deltakerne var gift og hadde barn.

Forskerne peker på at dette kun er en korrelasjon, og studien kan ikke konkludere med at noen lever lenger takket være barn. Forskerne har imidlertid en teori om at foreldre drar nytte av sosial og økonomisk støtte fra sine barn når de blir eldre, en fordel som personer uten barn ikke har. En annen teori er at barnløse personer lever et mer usunt liv enn det foreldre gjør.

