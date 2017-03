Fillon formelt siktet for misbruk av offentlige midler

Allerede i begynnelsen av mars opplyste Fillon (63) at det ville bli tatt ut siktelse mot ham. Dette skjedde under et rettsmøte tirsdag, én dag tidligere enn ventet.

– Rettsmøtet ble framskyndet slik at det kunne gjennomføres i ro og mak, sier Fillons advokat Antonin Levy.

Fillon har innrømmet at han brukte offentlige midler til å lønne kona og to av parets barn mens han var representant i den franske nasjonalforsamlingen. Fillon-familien fastholder at de tre jobbet som assistenter, men påtalemyndigheten mener de ikke utførte noe reelt arbeid.

Ett av punktene i siktelsen er misbruk av offentlige midler. Opprinnelig lovet Fillon å trekke seg som presidentkandidat hvis han ble formelt siktet, men han lover nå å fortsette valgkampen.

Den tidligere statsministere mener anklagene mot ham er et forsøk på "politisk drap". En stund så det ut til at valgkampen hans hang i en syltynn tråd, og det ble spekulert på om det konservative partiet Republikanerne ville bytte ham ut og finne en ny presidentkandidat.

I forrige uke ble det imidlertid klart at partiet fortsatt stiller seg bak Fillon og at det ikke finnes noen reelle alternative kandidater.

