FN-granskere slår fast at det fortsatt brukes klorgass i Syria  

Rapporten fra FNs Syria-granskere konkluderer med at det ble brukt klorgass under et angrep mot landsbyen Baseemeh nær Damaskus 8. januar, noe som var et brudd på den internasjonale kjemivåpenkonvensjonen.

FNs granskere har også dokumentert fire andre angrep i det østlige Ghouta-området i januar og februar, der det ble benyttet klorgass.

– Syriske styrkers bruk av klorgass følger et mønster som også ble observert i 2014, 2015 og 2016, konkluderer rapporten til FNs menneskerettighetsråd.

FN-granskerne bestrider i den nye rapporten også regimets påstand om at det var opprørere i Barada-dalen som ødela drikkevannsforsyningen til over fem millioner innbyggere i Damaskus i fjor høst. Granskerne konkluderer med at det var flyangrep fra regimet som forårsaket dette.

Det er heller ikke funnet bevis for at opprørerne, som nå er drevet ut av området, forgiftet drikkevannet, konkluderer rapporten som ble lagt fram i Genève tirsdag.

FN-granskerne retter også harde anklager mot opprørerne i Syria og slår fast at de har begått en rekke krigsforbrytelser, blant annet ved å gjennomføre vilkårlige angrep mot sivile mål og gjennomføre utenomrettslige henrettelser av antatte regimetilhengere.

Den USA-ledede koalisjonen mot IS, som også Norge inngår i, kritiseres også i rapporten, blant annet for å ha ødelagt sivil infrastruktur i sine forsøk på å ramme islamistenes forsyningsruter.

