FN: Syrias regjeringsstyrke bombet skole med overlegg

FNs granskningskommisjon for Syria mener at angrepet, som skjedde 26. oktober i fjor mot landsbyskolen i Haas i Idlib-provinsen, kan karakteriseres som en krigsforbrytelse.

FN mener også at den syriske regjeringen og dens allierte har vist en fullstendig forakt for sivile liv og internasjonal rett gjennom stadige bruk av klasebomber, brannbomber og klorgass i krigføringen.

FN-kommisjonen konkluderer også med at regjeringsstyrkene med fullt overlegg angrep infrastrukturen for hovedstadens vannforsyning i desember i fjor, og på den måten truet vannforsyningen til 5,5 millioner mennesker. Også dette angrepet betegnes som en krigsforbrytelse.

Anklagene kommer samtidig som organisasjonen Leger for menneskerettigheter beskylder den syriske regjeringen for bevisst å hindre at internasjonale forsendelser med mat og medisiner når fram til rundt 2 millioner syrere som er stengt inne i beleirede områder.

Den syriske regjeringen, som har Russland som sin allierte partner, hevder på sin side at de bekjemper terrorisme.

FN-kommisjonen anklager for øvrig grupper som er tilknyttet al-Qaida og dessuten USA-støttede kurdiske grupper for å bruke barn til krigføring.

