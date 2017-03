FN: Syria er et torturkammer

Minst 320.000 mennesker er drept i krigen, halve befolkningen er drevet på flukt og lidelsene er enorme.

– Dette er den verste menneskeskapte katastrofen verden har opplevd siden andre verdenskrig, slår Zeid Ra'ad Al Hussein fast.

Høykommissæren for menneskerettigheter orienterte tirsdag FNs menneskerettighetsråd i Genève om situasjonen i Syria, og han tegnet et svært dystert bilde.

– Hele denne konflikten, denne uendelige flodbølgen av blodsutgytelser og grusomheter, begynte med tortur, sa Zeid, som viste til regimets hardhendte metoder mot demonstranter for seks år siden.

Forferdelige grusomheter

– Hele landet er i dag på en måte blitt et torturkammer, et sted med forferdelige grusomheter og absolutt urettferdighet, sier Zeid.

Verdens ledere har sviktet ved å unnlate å stille de skyldige til ansvar, mener han, og viser til at særlig Russland har lagt ned en rekke veto i FNs sikkerhetsråd.

– Vetoene har gjentatte ganger ødelagt håpet om å få en slutt på dette meningsløse blodbadet, og bringe de påståtte krigsforbrytelsene inn for Den internasjonale straffedomstolen (ICC), sa Zeid.

Klorgass

Samtidig med at Zeid orienterte om utviklingen, la en gruppe FN-granskere fram en ny rapport som blant annet anklager regjeringsvennlige styrker for bruk av klorgass.

Rapporten konkluderer blant annet med at det ble brukt klorgass under et angrep mot landsbyen Baseemeh nær Damaskus 8. januar.

FNs granskere har også dokumentert fire andre angrep i det østlige Ghouta-området i januar og februar, der det ble benyttet klorgass.

– Syriske styrkers bruk av klorgass følger et mønster som også ble observert i 2014, 2015 og 2016, konkluderer rapporten til FNs menneskerettighetsråd.

Klorgass står ikke på lista over kjemiske stridsmidler, men er likevel ulovlig å bruke som våpen.

Bombet vannforsyning

FN-granskerne bestrider i den nye rapporten også regimets påstand om at det var opprørere i Barada-dalen som ødela drikkevannsforsyningen til over fem millioner innbyggere i Damaskus i fjor høst. Granskerne konkluderer med at det var flyangrep fra regimet som forårsaket dette.

Det er heller ikke funnet bevis for at opprørerne, som nå er drevet ut av området, forgiftet drikkevannet, konkluderer rapporten som ble lagt fram i Genève tirsdag.

Utenomrettslige henrettelser

FN-granskerne retter også harde anklager mot opprørerne i Syria og slår fast at de har begått en rekke krigsforbrytelser, blant annet ved å gjennomføre vilkårlige angrep mot sivile mål og gjennomføre utenomrettslige henrettelser av antatte regimetilhengere.

Den USA-ledede koalisjonen mot IS, som også Norge inngår i, kritiseres også i rapporten, blant annet for å ha ødelagt sivil infrastruktur i sine forsøk på å ramme islamistenes forsyningsruter.

(©NTB)