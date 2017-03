Første kapring av skip utenfor Somalia på flere år

Kapringen fant sted mandag da mer enn 20 menn bordet et handelsskip utenfor Somalias nordkyst, opplyser en talsperson for myndighetene i Puntland-regionen. En annen av regionens talspersoner opplyser at det dreier seg om kapring av et frakteskip som seiler under srilankisk flagg og at skipet nå er på vei mot kysten.

Louise Tagg, en talskvinne for EUs kystflåte i somalisk farvann, bekrefter at en kapring har funnet sted. Ifølge henne dreier det seg om kapring av en oljetanker. EU undersøker saken videre, opplyser hun.

Det foreligger så langt ingen bekreftede opplysninger om hvem som står bak kapringen, og hvordan situasjonen er for mannskapet. Men ifølge Salad Nur, en eldre i kystbyen Alula i Puntland, er det unge lokale fiskere og tidligere pirater som står bak mandagens kapring.

– De har seilt rundt på havet på leting etter et utenlandsk skip å kapre siden mandag morgen, fant dette skipet og bordet det. Utenlandske fiskere har ødelagt livsgrunnlaget deres og fratatt dem arbeidet, sier han.

Somaliske pirater pleier å kapre skip for å kunne kreve løsepenger. Vanligvis dreper de ikke gisler, med mindre piratene blir angrepet, eller mannskap på kaprede skip blir forsøkt hentet i redningsaksjoner.

