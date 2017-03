Debatt om nasjonalisme og innvandring i Nederland kvelden før valget 

Mens høyrepopulisten Geert Wilders langet ut mot islam og argumenterte for at Nederland slett ikke er for alle, etterlyste lederen for landets grønne venstreparti, Jesse Klaver, mer medfølelse med flyktningene. Han rettet først og fremst skytset mot statsminister Mark Rutte, som tilhører høyrepartiet VDD.

– Jeg ønsker ikke at landet ledes av en som er stolt av at vi ikke lenger gir flyktninger en varm velkomst når de trues av krig og vold, sa den 30 år gamle partilederen.

Ruttes parti har en knapp ledelse på de siste meningsmålingene. Men Grønne venstre stakk av med seieren i skolevalget. Onsdag vil det vise seg om målingene er til å stole på, eller om resultatet avviker vesentlig fra det spørreundersøkelsene viser.

Taper terreng

Frihetspartiet til Wilders har den siste tiden mistet noe oppslutning på meningsmålingene etter at partiet lenge har ligget an til å bli landets største parti. Men det er fortsatt knyttet stor spenning til hvor stor oppslutning partiet til slutt får. Ifølge meningsmålingene ligger det an til å få en oppslutning på rundt 14 prosent.

Under en partilederdebatt tirsdag kalte Wilders Arbeiderpartiets slagord " Nederland tilhører oss alle" for "sludder og Woodstock-poesi fra folk som har røykt vannpipe for lenge".

Arbeiderpartiets leder, Lodewijk Asscher, som har sittet i regjering med Rutte, svarte med å si at Wilders er en mann med "10.000 twittermeldinger og ingen løsninger".

Trakk seg

Lederen for partiet Denk (tenk), tyrkiskættede Tunahan Kuzu, valgte å trekke seg fra debatten fordi han ikke ville delta sammen med høyrepopulistiske Jan Roos. Roos svarte med å kalle sin uteblitte motstander for "skjødehunden" til Tyrkias president, og han karakteriserte også Kuzus fravær for feigt og en hån mot demokratiet.

Valget i Nederland avholdes samtidig som det har brutt ut full diplomatisk krise mellom Nederland og Tyrkia, en krise som det ser ut til at både nederlandske og tyrkiske politikere forsøker å utnytte til sin fordel blant egne velgere. Krisen har brutt ut etter at Nederland hindret to tyrkiske ministre i å holde valgtaler foran en folkeavstemningen om grunnlovsendringer i Tyrkia i april.

(©NTB)