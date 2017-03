Colombia godkjenner krigsforbryterdomstol

Kunngjøringen om grunnlovsreformen kom fra innenriksminister Juan Fernando Cristo i en Twitter-melding sent mandag kveld lokal tid. Han var i senatet under avstemningen og takker politikerne for at de godkjente reformen, som innebærer at krigsforbryterdomstolene opprettes.

Rettssystemet, som tilrettelegger for krigsskadeerstatninger, er ryggraden i fredsavtalen president Juan Manuel Santos’ administrasjon oppnådde med FARC-geriljaen i november.

Rettssystemet skal bestå av tre deler: En sannhetskommisjon, en gruppe som skal lete etter savnede personer og en midlertidig spesialdomstol som skal dømme krigsforbrytelser begått under den væpnede konflikten før 1. desember 2016.

(©NTB)