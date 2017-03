Brasils riksadvokat vil etterforske 83 nye korrupsjonssaker

Beslutningen regnes som en opptrapping i en stor korrupsjonsskandale som den siste tiden har rystet Latin-Amerikas største land.

Riksadvokat Rodrigo Janot har sendt forespørselen til Høyesterett, som håndterer saker som involverer nåværende kongressmedlemmer eller regjeringsmedlemmer.

Det er ikke kjent hvilke politikere som er under etterforskning, men alle er mistenkt for å ha tatt imot bestikkelser fra entreprenørselskaper. Det har blitt spekulert på om Brasils nåværende president Michel Temer eller noen av hans ministre befinner seg på listen over mistenkte.

Saken er basert på vitnemål fra 77 sjefer i Latin-Amerikas største byggeselskap, Odebrecht, som ble gitt i forbindelse med Brasils største korrupsjonsetterforskning noensinne.

Flere titall politikere er allerede under etterforskning, mistenkt for å ha mottatt bestikkelser i bytte mot kontrakter, spesielt fra det statlige oljeselskapet Petrobras.

Det er også mistanke om at det ble betalt bestikkelser til politikere for prosjekter knyttet til OL i 2016. Tirsdag pågrep brasiliansk politi to tjenestemenn som er mistenkt for korrupsjon i forbindelse med byggingen av en metrolinje, som var en av de største infrastrukturprosjektene før OL.

