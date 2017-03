14 millioner kan miste helseforsikringen i USA neste år 

Innen 2026 vil antallet ha økt til 24 millioner, anslår budsjettkontoret CBO.

Helseplanen er tenkt å skulle erstatte helsereformen til president Barack Obama, som skulle sørge for at alle amerikanere fikk helseforsikring.

Forslaget til ny plan støttes av president Donald Trump og lederen for Representantenes hus, republikaneren Paul Ryan. De har argumentert for at planen er en stor forbedring sammenlignet med Obamas reform, som ofte omtales som Obamacare.

Sparer over 300 milliarder

I rapporten anslås det også at prisen på forsikringspremiene kommer til å øke med 15–20 prosent i snitt i 2018 og 2019 for individuelle forsikringstakere.

Samtidig går det fram at underskuddet på USAs statsbudsjett vil minke med om lag 337 milliarder dollar, som tilsvarer 2.887 milliarder kroner, i løpet av det neste tiåret som følge av omleggingen. Innsparingen kommer først og fremst fra reduserte utgifter for Medicaid, et program for lavinntektsfamilier, og fordi det blir slutt på subsidiering av helseforsikring. Begge to er kjennemerker på Obamas politikk. Innsparingen regnes som relativt liten gitt den enorme størrelsen på amerikansk økonomi.

Kraftig økning

Rapporten ble raskt avvist av administrasjonsansatte, som sier de ikke ser hvordan den nye helseplanen kan føre til at flere blir uten forsikring. Men ifølge CBO vil 14 millioner være uten forsikring i 2018 sammenlignet med om dagens helseplan fortsetter, og antallet stiger til 21 millioner innen 2020 og 24 millioner innen 2026.

–I 2026 er det anslått at 52 millioner personer er uten forsikring, sammenlignet med 28 millioner som mangler forsikring under dagens lovgiving, heter det i rapporten.

Økningen i personer uten forsikring kommer av at mange stater sannsynligvis vil redusere antallet personer som er kvalifisert uten den føderale støtten som kommer med Obamacare, også kjent som Affordable Care Act.

(©NTB)