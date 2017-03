– Valls kommer til å støtte Macron

Støtte til Macron vil være et slag for Sosialistpartiets kandidat Benoît Hamon, som vant over Valls i nominasjonsvalget. Det er avisen Le Parisien som skriver om ryktene, med henvisning til kilder nær Valls.

Verken Valls eller Macrons valgkampapparat har kommentert opplysningene. Til Reuters sier en kilde at Valls ennå ikke har bestemt seg. Macron stiller som uavhengig kandidat, og han er den eneste av de tre fremste kandidatene som ikke er anklaget for økonomisk svindel.

Første runde i presidentvalget i Frankrike finner sted 23. april.

