– Tre selvmordsbombere planla angrep på tysk kjøpesenter

Ifølge den tyske avisen Die Welt skulle de tre mennene utløse ryggsekkbomber inne på det store Limbecker Platz-kjøpesenteret klokka 16.30 lørdag.

Tysk sikkerhetstjeneste fikk kjennskap til planen før åpningstid lørdag. Senteret, som huser over 200 butikker og er et av Tysklands største, holdt stengt hele dagen.

Terroraksjonen ble ifølge Die Welt planlagt av en 24-åring fra Oberhausen, som skal ha reist til Syria for å krige for den ytterliggående islamistgruppa IS i 2015.

24-åringen, som er identifisert som Imran Reme Q, skal via sosiale medier ha rekruttert flere andre IS-krigere, og han skal også ha rekruttert de tre som skulle gjennomføre terroraksjonen i Essen. Dette bekreftes av påtalemyndigheten i Düsseldorf.

– Ordren ble gitt via sosiale medier, sier en talsmann for påtalemyndigheten, Mathias Proyer.

To menn ble pågrepet i forbindelse med terrortrusselen mot kjøpesenteret, men er siden løslatt.

