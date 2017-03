Tyrkia bryter politisk kontakt med Nederland 

Tyrkia sørget mandag for å trappe opp konflikten med Nederland enda noen hakk.

Nederlands ambassadør fikk beskjed om at han ikke lenger kan vende tilbake til Ankara, samtidig som all politisk kontakt på høyt nivå er innstilt mellom de to landene.

Beskjeden kom fra Tyrkias visestatsminister Numan Kurtulmus mandag kveld. På en pressekonferanse etter det ukentlige regjeringsmøtet opplyste han også at tyrkisk luftrom blir stengt for nederlandske diplomater med umiddelbar virkning. I tillegg vil regjeringen anbefale nasjonalforsamlingen å trekke seg fra en vennskapsgruppe mellom Tyrkia og Nederland.

– Ikke Tyrkias skyld

– Det er en krise, og en svært dyp en. Det er ikke vi som skapte den eller brakte den til dette nivået, sa Kurtulmus og varslet at tiltakene ikke vil bli opphevet før Nederland justerer seg.

Tidligere på dagen varslet president Recep Tayyip Erdogan at to av ministrene hans vil klage Nederland inn for Den europeiske menneskerettighetsdomstolen.

Årsaken er at de for få dager siden ble nektet å holde valgkamparrangementer for tyrkere på nederlandsk jord. Arrangementene skulle holdes en drøy måned før Tyrkia holder folkeavstemning om grunnlovsendringer som vil gi presidenten mer makt, og som en rekke EU-land er svært skeptiske til.

Avvisningen skjedde ved at Tyrkias utenriksminister ble nektet å lande i Nederland, mens Tyrkias familieminister ble kastet ut etter at hun krysset grensen i bil og kjørte til det tyrkiske konsulatet i Rotterdam.

Ingen retrett

Nederlands konservative statsminister Mark Rutte har så langt vært krystallklar på at han ikke kommer til å be om unnskyldning for dette. Feiden med Tyrkia skjer få dager før Nederland holder valg på ny nasjonalforsamling, og det høyrepopulistiske Frihetspartiet ligger an til å gjøre det svært godt.

Også i Tyskland har lokale myndigheter i flere byer nektet å gi tillatelse til tyrkiske valgkamparrangementer, noe som også har ført til rasende tyrkiske anklager mot Tyskland de siste dagene, blant annet med referanser til nazisme og fascisme.

Mandag anklaget Erdogan både statsminister Angela Merkel og den tyske statskanalen for å støtte terrorister.

Flyktningavtale på spill

I kjølvannet av feiden truer Tyrkia også med å revurdere flyktningavtalen med EU.

– Tyrkia bør revurdere spørsmålet om grensekryssing som er nedfelt i flyktningavtalen som ble inngått med EU, sier EU-minister Omer Celik til det statlige nyhetsbyrået Anadolu.

Avtalen har bidratt til å bremse strømmen av migranter og flyktninger fra Tyrkia til Hellas. Celik mener migrantenes sjøreiser til Hellas fortsatt bør forhindres av humanitære årsaker. Men delen av avtalen som gjelder grensekryssinger til lands, bør revurderes, ifølge Celik.

Flyktningavtalen er en viktig årsak til at antall migranter og flyktninger som reiser via Hellas og Balkan til Nord-Europa, har avtatt kraftig. I henhold til avtalen skal en stor del av migrantene som reiser til Hellas fra Tyrkia, sendes tilbake.

Krever slutt på naziutspill

EUs utenrikssjef Federica Mogherini og utvidelseskommissær Johannes Hahn gjør det klart at de har fått nok av nazi-anklagene fra Erdogan.

"EU ber Tyrkia om å avstå fra overdrevne uttalelser og handlinger som kan forverre situasjonen ytterligere. Konflikter bør løses gjennom åpen og direkte kommunikasjon", skriver de i en felles uttalelse.

