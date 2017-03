Tyrkia: Flyktningavtalen med EU bør revurderes

– Tyrkia bør revurdere spørsmålet om grensekryssing som er nedfelt i flyktningavtalen som ble inngått med EU, sier Celik til det statlige nyhetsbyrået Anadolu.

Avtalen har bidratt til å bremse strømmen av migranter og flyktninger fra Tyrkia til Hellas. Celik mener migrantenes sjøreiser til Hellas fortsatt bør forhindres av humanitære årsaker. Men delen av avtalen som gjelder grensekryssinger til lands, bør revurderes, ifølge Celik.

Flyktningavtalen er en viktig årsak til at antall migranter og flyktninger som reiser via Hellas og Balkan til Nord-Europa, har avtatt kraftig. I henhold til avtalen skal en stor del av migrantene som reiser til Hellas fra Tyrkia, sendes tilbake.

Valgkampmøter

Celik gjør det klart at det er konflikten med Nederland som er bakgrunnen for hans utspill om flyktningavtalen. Både i Nederland og andre europeiske land er tyrkiske ministre blitt nektet å delta på valgkampmøter i forkant av en folkeavstemning som skal holdes i Tyrkia neste måned.

I helgen snakket NATOs generalsekretær Jens Stoltenberg med regjeringene i både Nederland og Tyrkia. Budskapet var det samme til begge to, forteller han.

– Solid debatt er en kjerne i vårt demokrati. Men det er også gjensidig respekt. Derfor oppfordrer jeg alle allierte til å vise gjensidig respekt, til å forholde seg rolige og tilnærme seg dette på en avmålt måte for å bidra til å redusere spenningen, sier Stoltenberg.

Krever slutt på naziutspill

EUs utenrikssjef Federica Mogherini og utvidelseskommissær Johannes Hahn gjør det klart at de har fått nok av nazi-anklagene fra Tyrkias president Recep Tayyip Erdogan.

"EU ber Tyrkia om å avstå fra overdrevne uttalelser og handlinger som kan forverre situasjonen ytterligere. Konflikter bør løses gjennom åpen og direkte kommunikasjon", skriver de i en felles uttalelse.

EU-kommisjonens pressetalsmann Margaritis Schinas sier det er avgjørende å finne måter å roe situasjonen på.

Han understreker at medlemslandene selv bestemmer om de vil åpne for tyrkiske valgkamparrangementer.

Truer med å eskalere

Erdogan antyder på sin side at han personlig kan komme til å møte opp i EU-land for å delta på valgmøter.

– Vesten har vist sitt sanne ansikt de siste par dagene. Det vi nå har sett, er et klart utbrudd av islamofobi, sier Erdogan.

Det kan i så fall bidra til enda høyere konfliktnivå mellom Tyrkia og flere EU-land. Søndag kalte Erdogan Nederland for en "bananrepublikk" fordi to tyrkiske statsråder ble nektet å avholde valgmøter der. Dagen i forveien stemplet han Nederland som en fascistisk stat og en etterlevning av nazismen.

– Jeg ber internasjonale organisasjoner i Europa og andre steder om å innføre sanksjoner mot Nederland, sa Erdogan.

Skeptisk Europa

Folkeavstemningen som skal holdes i Tyrkia, handler om grunnlovsendringer som vil gi presidenten mer makt.

En rekke europeiske land har kritisert de foreslåtte endringene og mener Erdogan er på vei mot å ødelegge demokratiet i Tyrkia.

Som en del av valgkampen har Erdogan sendt flere statsråder til valgmøter i Europa, i håp om å få støtte fra tyrkiske EU-borgere som har stemmerett i Tyrkia. To statsråder ble i forrige uke forhindret fra å gjennomføre valgarrangementer i Nederland.

Nederlands statsminister Mark Rutte har vært krystallklar på at han ikke kommer til å be om unnskyldning for dette.

Erdogans regjering har forsvart ønsket om å endre grunnloven og sier den vil bli mer som i Frankrike og USA.

