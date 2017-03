Syriske opprørere evakueres fra Homs by etter bombing og beleiring

Avtalen skal gjennomføres under russisk oppsyn. Opprørere er blitt evakuert fra Waer-distriktet i Homs flere omganger, men de siste månedene har prosessen stanset opp.

Mandag meldte det statlige nyhetsbyrået SANA at den siste evakueringen av opprørere og familier som ønsker å forlate området, skal starte lørdag, og at den vil pågå i mindre enn to måneder.

Politiet og Syrisk Røde Halvmåne er også involvert i operasjonen.

Regimet kaller avtalen en "forsoningsavtale", mens opposisjonen sier den er presset til å evakuere som følge av angrep og utsulting.

Ifølge eksilgruppen Syrian Observatory for Human Rights har regimet trappet opp bombardementet av bydelen den siste månedene, noe som har ført til at flere titall mennesker er blitt drept. De siste fire månedene har det heller ikke blitt brakt inn nødhjelp til området. En FN-kolonne som forsøkte å reise inn i februar, ble omringet av væpnede menn som tvang kolonnen til å kjøre hjelpen til et regjeringskontrollert område.

De evakuerte skal transporteres til andre opprørskontrollerte områder i Syria, enten nord i Homs-provinsen, Jarablus i Aleppo-provinsen eller Idlib-provinsen. 60–100 russiske soldater skal utplasseres i Waer for å sørge for sikkerheten til både de evakuerte og de som velger å bli værende. De skal blant annet hindre av innbyggere blir pågrepet, og at regimevennlig milits rykker inn i området.

Den første avtalen om evakueringen fra Waer ble inngått allerede i desember 2015.

(©NTB)