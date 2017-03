Sykehusangripere i Kabul «fikk hjelp innenfra»

Kildene sier også at IS-angrepet onsdag krevde langt flere liv enn det som tidligere ble sagt, og AFP oppgir at antallet drepte er over 100. Afghanske myndigheter har opplyst at 49 personer ble drept og 76 såret på militærsykehuset Sardar Mohammad Daud Khan.

–Dette kunne ikke vært mulig uten hjelp innenfra, sier forsvarsdepartementets talsmann Mohammad Radmanish.

Det seks timer lange angrepet begynte da en selvmordsbomber sprengte seg selv ved inngangen på baksiden. Deretter tok væpnede menn, utkledd som doktorer, seg inn, heter det i den offisielle uttalelsen om angrepet. Men overlevende sier det var flere massakrer som pågikk samtidig, og at flere av angriperne allerede var inne på sykehuset med skytevåpen, granater og kniver.

–Vi kjente dem

To medhjelpere inne på sykehuset skal ha vært unge menn i 20-årsalderen, som jobbet der som lærlinger. En lege som ble alvorlig skadd i angrepet sier at en av dem arbeidet under ham.

–Han var min student, et kjent ansikt. Det gjorde vondt å se ham skyte mot alle, sier han. En annen sykehuskilde som hjalp afghanske styrker å redde ofre, sier de to hadde jobbet der i månedsvis.

–Alle kjente dem. En av den sprengte seg selv, og den andre ble skutt av spesialstyrker.

Norske spesialsoldater bidro i militæraksjonen ved å "mentorere og monitorere" de afghanske styrkene, har talsmann Brynjar Stordal ved Forsvarets operative hovedkvarter opplyst til VG.

Taliban eller IS

Myndighetene har bekreftet at det var fem angripere og identifisert disse, men kildene hevder det var flere.

IS hevdet via sitt talerør Amaq at de sto bak angrepet etter at Taliban benektet at de hadde ansvaret. Men myndighetskilder hevder det ikke er grunn til å tro at IS sto bak, og at det er ting som tyder på at det er et Taliban-nettverk som er skyldig.

–IS har ikke kapasitet til å utføre så kompliserte angrep, har en kilde tidligere uttalt.

Sardar Mohammad Daud Khan regnes som ett av de beste sykehusene i Afghanistan. Det har mye avansert utstyr og fungerer også som utdanningsinstitusjon for leger og sykepleiere. Det har 400 senger og behandler sårede soldater fra hele Afghanistan.

