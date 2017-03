Stoltenberg skal til Washington 

Stoltenberg reiser til Washington for å delta på et møte mellom landene i koalisjonen mot IS.

Det er Stoltenbergs første besøk i Washington siden Trump overtok som president, men det vil etter alt å dømme ikke bli noe møte mellom Stoltenberg og Trump denne gangen.

Stoltenbergs stab er i kontakt med Det hvite hus for å få til et møte mellom de to før NATOs toppmøte i Brussel i slutten av mai.

