Stoltenberg oppfordrer til økt Tyrkia-samarbeid

– I helgen var jeg i kontakt med den tyrkiske og nederlandske regjeringen. Jeg vil ikke gå i detalj om samtalene, men mitt budskap er det samme til begge: At debatt og diskusjon, robust debatt, er del av vårt demokrati, samtidig som at også gjensidig respekt er viktig.

– Jeg oppfordrer våre allierte til å vise gjensidig respekt og til å beholde roen og arbeide målrettet for å hindre videre eskalering av det spente forholdet, sier NATOs generalsekretær videre.

Han tar til orde for å legge vekt på felles verdier fremfor å trekke fram forskjeller mellom partene.

– Nå er det viktig å fokusere på alt som forener oss: Felles utfordringer og felles trusler, og ikke fokusere på saker som splitter oss. Det er viktig at vi har dialog, og det er viktig å søke støtte hos hverandre, sier Stoltenberg videre.

Han trekker fram NATOs tilstedeværelse i Tyrkia som viktig, ikke bare for Tyrkia, men også for de øvrige NATO-landene.

– Vi samarbeider med Tyrkia for å best kunne håndtere utfordringer som landet står overfor i Syria og Irak, som selvsagt er et viktig tema for Tyrkia, men også for hele NATO for å kunne bekjempe IS globalt, sier Stoltenberg.

(©NTB)