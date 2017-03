Større forsvarsbudsjett i Sverige

– Vi ser på dette som et viktig sikkerhetspolitisk signal, sier forsvarsminister Peter Hultqvist.

I tillegg til regjeringen deltar Moderaterna, Centern og Kristdemokraterna i forliket. Pengene kommer i tillegg til budsjettet som er vedtatt tidligere. Deler av pengene skal gå til å styrke IT-sikkerheten og forsvar mot cyberangrep.

De militære styrkene på øya Gotland skal også få mer penger. Regjeringen besluttet i fjor å utplassere permanente styrker på øya for første gang på over ti år. Bakgrunnen skal ha vært oppfatningen om at trusselen fra Russland har økt.

Partiene bak forsvarsforliket mener forsvarsbudsjettet også bør økes i årene som kommer. Budsjettet har de siste årene ligget på over 40 milliarder svenske kroner.

(©NTB)