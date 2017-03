Skottlands leder vil ha omkamp om skotsk uavhengighet

Førsteminister Nicola Sturgeon i den skotske selvstyreregjeringen sa mandag at hun neste uke vil be skotske folkevalgte om grønt lyst til å arrangere en folkeavstemning nummer to om uavhengighet. Den forrige ble holdt i 2014, og da sa skottene nei til løsrivelse.

Det skotske parlamentet er ventet å si ja til en ny folkeavstemning, som Sturgeon ønsker skal holdes en gang mellom høsten 2018 og våren 2019. Hun mener at det på dette tidspunktet vil ha kommet flere detaljer om hvordan den framtidige avtalen mellom EU og Storbritannia vil bli, og at skottene derfor vil være i stand til å ta det hun kaller et "informert valg".

Men også den britiske regjeringen i London må gi tillatelse.

– En ny folkeavstemning vil være splittende og forårsake stor økonomisk usikkerhet på det verst mulige tidspunktet, het det i en uttalelse fra London-regjeringen kort etter Sturgeons erklæring.

Kan bli droppet

Bakgrunnen for saken er skottenes misnøye med resultatet av den britiske EU-avstemningen. Et stort flertall i Skottland stemte i fjor for å bli værende i unionen.

Sturgeon ønsker seg en ordning hvor Skottland blir værende i det europeiske fellesmarkedet, selv om resten av Storbritannia går ut. Så langt er kravet blitt møtt med døve ører i London.

Førsteministeren åpner imidlertid for at planen om en ny folkeavstemning kan droppes hvis London-regjeringen går med på et kompromiss om EU-tilknytningen.

– Jeg er ikke uvillig til å fortsette diskusjonene hvis den britiske regjeringen endrer mening, sier hun.

Høyt spill

Sturgeons kritikere mener at hun spiller høyt ved å gå inn for en ny folkeavstemning om skotsk uavhengighet. Dessuten viser meningsmålinger at et flertall av skottene fortsatt er imot løsrivelse fra Storbritannia, selv om mange er svært skeptiske til brexit.

På spørsmål om hun vil gå av hvis en ny folkeavstemning ender med nei til løsrivelse, svarer hun at hun ikke har tenkt å tape.

– Noen ganger må du gjøre det du mener er riktig i politikk. Og jeg mener det er riktig for Skottland å kunne ha et valg, sier hun.

– Vil ta hensyn

Den britiske regjeringen lover å ta hensyn til hele Storbritannia i forhandlingene om EU-utmeldingen.

– Vi vil ta hensyn til interessene til alle nasjonene som utgjør Storbritannia, heter det i regjeringens uttalelse.

Hvorvidt britene vil gå med på en ny skotsk folkeavstemning, går ikke klart fram. Men ordlyden tyder ikke på at planen har gjort statsminister Theresa May direkte begeistret.

55,3 prosent stemte nei og 44,7 prosent ja til løsrivelse da skottene gikk til urnene i 2014. Sturgeons skotske nasjonalistparti SNP, som er to mandater unna å ha flertall i det skotske parlamentet, blåste liv i uavhengighetskampen etter fjorårets brexit-avstemning.

