"Sjakalen" må svare for nok en terroraksjon   

67-åringen soner fra før to livstidsdommer for terroraksjoner, men må nå også svare for angrepet mot en butikk i Saint-Germain-des-Pres i hjertet av Paris i 1974. To menn ble drept og 34 ble såret da det ble kastet en håndgranat inn i den travle butikken.

Velkledd som alltid, og med et knallrødt lommetørkle i brystlommen, sendte den terrordømte venezuelaneren slengkyss til tilhørerbenken og kysset sin egen forsvarer Isabelle Coutant-Peyre galant på håndbaken da rettssaken åpnet mandag.

Kidnappet oljeministre

"Sjakalen" sto bak en rekke spektakulære terroraksjoner i Europa og Midtøsten på 1970- og 80-tallet, blant annet kidnappingen av elleve oljeministre under et OPEC-møte i Wien i 1975, ble den venezuelanskfødte venstreekstremisten i 1994 pågrepet i Sudan og utlevert til Frankrike.

Tre år senere ble han dømt til livsvarig fengsel for drap på to franske politimenn og en informant, og i 2011 fikk han en ny livstidsdom, denne gangen for fire terroraksjoner som kostet elleve mennesker livet.

Håndgranat

Terroraksjonen han nå er tiltalt for, nekter han enhver befatning med. Påtalemyndigheten mener derimot å ha en god sak, og viser blant annet til at håndgranaten som ble benyttet kom fra samme parti som granater som ble benyttet under en gisselaksjon i Haag samme år. En tilsvarende håndgranat ble også funnet hjemme hos Ramirez' elskerinne.

Al Watan Al-Arabi skrev i 1979 at Ramirez overfor dem hadde innrømmet å ha stått bak terroraksjonen mot butikken, men selv nekter han for noensinne å ha gitt noe intervju til det arabiske tidsskriftet.

Sårene har aldri grodd

– Hva er egentlig vitsen med å ha en rettssak så lenge etterpå, spør 67-åringens forsvarer Isabelle Coutant-Peyre. De pårørende etter ofrene for terroraksjonen mener derimot at det er på høy tid.

– Ofrene har ventet så lenge på at Carlos skulle bli dømt for dette. Sårene deres har aldri grodd, sier Georges Holleaux, advokaten som representerer enkene til de to mennene som ble drept.

Saken mot Ramirez bygger også på vitneutsagn fra flere av venezuelanerens tidligere våpenbrødre, blant dem tyske Hans-Joachim Klein.

(©NTB)