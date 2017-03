Sikkerhetstiltak på plass før Krekar-rettssak i Italia

Det første rettsmøtet i saken startet mandag morgen i domstolen i den norditalienske byen Bolzano. Ifølge lokalavisa Alto Adige er det flere sikkerhetstiltak på plass for å forhindre mulige voldelige aksjoner eller attentatforsøk.

Blant annet er et garasjeanlegg under domstolen stengt for å hindre at det kan plasseres eksplosiver der, og søppelbøtter og konteinere i nærheten av rettslokalene er fjernet av samme grunn. Bevæpnet politi er utstasjonert i området, til tross for at det ikke er ventet at noen av de mistenkte kommer til å være til stede under rettsmøtet.

– Ingen innkalling

Søndag opplyste mulla Krekars advokat Brynjar Meling at hans klient fortsatt ikke var gjort kjent med hva han er tiltalt for i Italia.

– Mulla Krekar har ikke fått noen innkalling, han har ikke fått forkynt anklagen mot seg, og han vet ikke engang hva et eventuelt rettsmøte mandag skal handle om, sier Meling.

Søndag hadde Krekar, som fortsatt er i Norge, fortsatt ikke blitt kontaktet av italienerne.

Da utleveringsbegjæringen mot Krekar, hvis egentlige navn er Najmuddin Faraj Ahmad, ble behandlet i norsk rett for første gang, ble den opprinnelige siktelsen i Italia kjent, men Meling vet ikke hva en eventuell tiltale lyder på.

Terrornettverk

12. november 2015 ble Krekar pågrepet som en av en rekke menn i flere land i Europa i en koordinert aksjon bestilt av italiensk politi. Italienske myndigheter hevder Krekar leder et terrornettverk kalt Rawti Shax.

Krekar er mistenkt for å være leder for 16 andre kurdiske irakere og kosovoalbanere som alle ble arrestert i Europa. Ifølge italiensk påtalemyndighet hadde gruppa også forgreninger i Midtøsten. Det endelige målet skal ha vært å styrte regjeringen i irakisk Kurdistan og erstatte den med en teokratisk stat basert på sharialov.

Ifølge italienske medier er det den minst farlige grupperingen av det angivelige terrornettverket som er gjenstand for mandagens rettsmøte.

(©NTB)