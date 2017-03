Rapport: 14 millioner amerikanere kan miste helseforsikring neste år 

Innen 2026 vil antallet ha økt til 24 millioner, anslår budsjettkontoret.

Helseplanen er tenkt å skulle erstatte helsereformen til president Barack Obama, som skulle sørge for at alle amerikanere fikk helseforsikring.

Forslaget støttes av president Donald Trump og lederen for Representantenes hus, republikaneren Paul Ryan. De har argumentert for at planen er en stor forbedring sammenlignet med Obamas reform, som ofte omtales som Obamacare.

I rapporten anslås det også at prisen på forsikringspremiene kommer til å øke med 15–20 prosent i snitt i 2018 og 2019 for individuelle forsikringstakere.

Samtidig går det fram at underskuddet på USAs statsbudsjett vil minke med om lag 337 milliarder dollar i løpet av det neste tiåret som følge av omleggingen. Det regnes som en relativt liten innsparing gitt den enorme størrelsen på amerikansk økonomi.

