Merkels USA-besøk utsatt på grunn av uvær

Uværet er ventet å slå inn over land mandag kveld.

Merkel skulle etter planen ha møter med Donald Trump og diskutere en rekke temaer tirsdag, men møtet er nå utsatt til fredag, opplyser Det hvite hus' talsmann Sean Spicer. Beslutningen om å utsette besøket ble tatt rett før Merkels fly skulle ta av.

Merkels kontor bekrefter at besøket er avlyst på grunn av dårlig vær. Kontoret vil imidlertid ikke bekrefte at møtet i stedet skal finne sted fredag, men oppgir kun at det vil skje om kort tid.

Møtet er det første mellom Trump og Merkel. Trump har tidligere rettet kraftig kritikk mot Merkels flyktningpolitikk.

(©NTB)