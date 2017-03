Ingen norsk ekstrabevilgning til sultofre

FNs nødhjelpssjef Stephen O'Brien slo i forrige uke fast at verden står overfor den største humanitære krisen siden 1945 og viste til at mer enn 20 millioner mennesker i Jemen, Somalia, Sør-Sudan og Nigeria nå trues av sultedød.

Ifølge O'Brien trengs det 38 milliarder kroner innen juli for å forhindre katastrofen, men bare en brøkdel av dette er på plass.

Danmark varslet mandag en ekstrabevilgning på 380 millioner kroner, men fra norsk side vil det ikke komme noen slik ekstrabevilgning.

Betydelig innsats

– Norge bidrar betydelig med humanitær innsats til mennesker i nød over hele verden, inkludert de fire krisene som FNs nødhjelpssjef trekker fram, sier pressetalsperson Astrid Sehl i Utenriksdepartementet til NTB.

– Det norske humanitære budsjettet har aldri vært høyere, og for første gang er det budsjettert med over 5 milliarder kroner i humanitær respons på kriser og konflikt. Dette er en økning på over 50 prosent siden regjeringen tiltrådte, sier hun.

Giverkonferanse

I februar var Norge vertskap for en giverkonferanse for landene rundt Tsjad-sjøen, blant dem Nigeria. Denne ble hold i samarbeid med FNs kontor for humanitær koordinering (OCHA) og O'Brien deltok.

– Her annonserte Norge 1,6 milliarder kroner i bistand for 2017–2019 til de minst 11 millioner menneskene som trenger humanitær bistand på grunn av krisen i denne regionen. Midlene går blant annet til Verdens matvareprogram (WFP) og UNICEF, som jobber med matsikkerhet og feilernæring, sier Sehl.

Norge var også blant de første landene som svarte på FNs appeller for Somalia og Sør-Sudan for 2017, påpeker hun.

Stor bidragsyter

– Vi har nylig annonsert 135 millioner kroner i humanitær hjelp til Sør-Sudan og 64 millioner kroner til Somalia. Norge bidrar også med humanitær støtte i Jemen og vil delta på en giverkonferanse for Jemen 25. april, sier Sehl.

Norge en også stor bidragsyter til FNs nødhjelpsfond (CERF) som gir FN muligheten til å svare raskt på humanitære kriser, og som blant annet bidrar med matvarehjelp til de fire landene der situasjonen nå er kritisk.

– Norge vil bidra med 380 millioner kroner til dette fondet i 2017, noe som utgjør om lag 10 prosent av CERFs totale budsjett, sier Sehl.

