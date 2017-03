Erdogan vurderer å delta på valgmøter i Europa

– Vesten har vist sitt sanne ansikt de siste par dagene. Det vi nå har sett er et klart utbrudd av islamofobi, sier Erdogan.

Han indikerer videre at han personlig planlegger å dra til Europa for å delta på valgmøter, ifølge nyhetsbyrået AFP.

Det kan i så fall bidra til enda høyere konfliktnivå mellom Tyrkia og flere EU-land. Søndag kalte Erdogan Nederland for en "bananrepublikk" fordi to tyrkiske statsråder ble nektet å avholde valgmøter der. Dagen i forveien stemplet han Nederland som nazi-etterlevning og fascistisk, og oppfordret til å straffe landet.

– Jeg ber internasjonale organisasjoner i Europa og andre steder å innføre sanksjoner mot Nederland, sa Erdogan.

Under et valgmøte i Istanbul søndag holdt Erdogan saken fortsatt varm.

– De skal få lære seg hva diplomati er. Det som har skjedd, skal ikke forbli ubesvart, sa Erdogan.

Skeptisk Europa

Flere europeiske land har kritisert forslaget om å endre den tyrkiske grunnloven og mener at Erdogan er på vei mot å innføre et mer diktatorisk styresett i NATO-landet.

Tysklands innenriksminister Thomas de Maizière sa søndag at han er motstander av at tyrkiske statsråder får holde politiske møter i Tyskland. I en separat uttalelse sa Tysklands finansminister Wolfgang Schäuble at han håper Tyrkia "tar til vettet".

Et tyrkisk valgmøte i Metz i Frankrike fant imidlertid sted som planlagt søndag. Der deltok utenriksminister Mevlut Cavusoglu. I en kommentar sier Frankrikes utenriksminister Jean-Marc Ayrault at det "ikke fantes noen grunn til å forby møtet".

- Jeg takker Frankrike. Frankrike har ikke latt seg bedra av slikt spill, sier Erdogan.

Små marginer

Analytikere forventer små marginer i utfallet av folkeavstemningen i Tyrkia 16. april. Erdogan ber om støtte til ny grunnlov som vil styrke presidentens makt. Han har som oppkjøring sendt flere statsråder til valgmøter i Europa, i håp om å få støtte fra tyrkiske EU-borgere som har stemmerett i Tyrkia.

Det sosialdemokratiske opposisjonspartiet CHPs leder Kemal Kiliçdaroglu sier i et intervju med AFP at han tror utfallet av folkeavstemningen blir jevnt. Han spår at motstandere av Erdogans plan vil få flertall, og viser til at det selv blant regjeringspartiet AKPs velgere er motstand.

Opposisjonslederen advarer mot konsekvensene dersom Erdogan får flertall.

– En person som får så mye makt og påvirkning, kan sette Tyrkias framtid på spill, sier Kiliçdaroglu.

Erdogans regjering har selv forsvart ønsket om å endre grunnloven, og sier den vil bli mer lik slik den i dag fungerer i Frankrike og USA.

