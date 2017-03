Erdogan vil klage Nederland inn for menneskerettighetsdomstolen

President Recep Tayyip Erdogan sier at han vil ta "alle diplomatiske virkemidler" i bruk i striden med nederlenderne, ifølge nyhetsbyråene DPA og Reuters.

Erdogan kommer også med flere rasende utspill mot Tysklands statsminister Angela Merkel. Denne gangen anklager han Merkel for å støtte "terrorister" og den tyske statskanalen for å støtte "terrororganisasjoner".

– Merkel, hvorfor skjuler du terrorister i ditt land? Hvorfor gjør du ingenting? Fru Merkel, du støtter terrorister, sier Erdogan i et direktesendt intervju med TV-kanalen A-Haber mandag.

Han anklager henne for ikke å ha respondert på 4.500 dokumenter som tyrkiske myndigheter har sendt til tyske myndigheter når det gjelder personer som Tyrkia mistenker for terror.

Erdogan utdyper ikke hvem han sikter til, men han refererer under intervjuet til Kurdistans arbeiderparti (PKK), som er stemplet som en terrororganisasjon ikke bare i Tyrkia, men også i EU.

Erdogan har den siste uken langet ut mot Merkel og andre europeiske ledere etter at tyrkiske ministre på ulike måter er blitt hindret i å drive valgkamp blant tyrkiske innvandrere i EU-land. Mandag oppfordret han tyrkere som bor andre steder i Europa, om ikke å stemme på "anti-tyrkiske" partier.

Valgmøtene skulle arrangeres i forbindelse med at Tyrkia skal avholde folkeavstemning om et forslag om å endre grunnloven slik at Erdogan får mer makt.

