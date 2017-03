Erdogan om Nederland: «Bananrepublikk» 

Erdogan langer ut mot landet etter at to av hans statsråder ble nektet å avholde valgmøter der.

–Har Europa sagt noe? Nei. Hvorfor? Fordi de ikke biter hverandre. Nederland oppfører seg som en bananrepublikk, sier han i en tale i provinsen Kocaeli, nær Istanbul, skriver Reuters. Lørdag stemplet han nederlenderne som «nazi-levninger» og «fascister».

–Jeg ber internasjonale organisasjoner i Europa og andre steder å innføre sanksjoner mot Nederland, sier han.

Valgmøtene som er planlagt flere steder i Europa, har til hensikt å promotere en grunnlovsendring som innebærer at Erdogan får ytterligere makt. Endringene skal avgjøres med folkeavstemning 16. april. Flere europeiske land har kritisert forslaget og mener at Erdogan er på vei mot et mer diktatorisk styresett.

Ifølge førsteamanuensis Joakim Parslow ved Universitetet i Oslo bruker tyrkiske myndigheter konflikten som har utspilt seg til å fremme egne interesser.

– Den tyrkiske regjeringen bruker dette for det det er verdt. De maler et bilde av EU som rasistiske og av at det kun er Erdogan og den tyrkiske regjeringen som virkelig representerer tyrkeres interesser, sier han til NTB.

