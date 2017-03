Egypts tidligere president Hosni Mubarak løslates

Ifølge det statlige nyhetsbyrået i Egypt ga aktor Ibrahim Saleh ordre om at Mubarak skal løslates etter å ha godkjent en begjæring fra Mubaraks advokat.

Mubarak, som ble styrtet i folkeoppstanden i Egypt i 2011, ble tidligere denne måneden frifunnet for medvirkning til drap på flere hundre demonstranter.

Ekspresidenten fikk livstidsdom i saken i 2012, men en ankedomstol ga ordre om en ny rettssak. I denne saken ble Mubarak frifunnet.

Mange frikjent etter anke

Etter at tidligere hærsjef Abdel Fattah al-Sisi kuppet makten fra den folkevalgte presidenten Mohamed Mursi i 2013, har de fleste av tjenestemennene fra Mubaraks regime blitt frikjent i nye rettssaker.

Mubarak styrte Egypt med jernhånd i over 30 år før han ble tvunget fra makten. Siden han ble pågrepet, har han slitt med dårlig helse og befunnet seg mesteparten av tiden på et militærsykehus i Kairo.

Ifølge Mubaraks advokat kan ekspresidenten ikke reise fra Egypt ettersom han også etterforskes for økonomisk kriminalitet. Mubaraks advokat har argumentert for at Mubarak bør settes fri fordi han i påvente av denne dommen allerede har sonet tre år for underslag av offentlige midler.

Benådet over 200

Samme dag som Mubarak ble beordret løslatt, benådet al-Sisi over 200 personer som er dømt for å ha deltatt i ulovlige demonstrasjoner. Blant dem er to mindreårige gutter og en rekke menn i ulike aldre. Flere av dem er tilhengere av Mursi som deltok i mindre demonstrasjoner etter at Mursi ble avsatt av Sisi, som da var general.

Etter at al-Sisi overtok makten har han slått hardt ned på både islamistiske og sekulære motstandere. Han har lagt ned forbud mot Det islamske brorskapet, bevegelsen til Mursi, som etter masseprotestene mot det autoritære og militærstøttede regimet til Mubarak, ble Egypts første folkevalgte president.

Mursi og flere andre ledere i Brorskapet er dømt til enten lange fengselsstraffer eller døden.

(©NTB)