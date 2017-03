Ed Sheeran gjester «Game of Thrones»

Gjesterollen ble kunngjort under en paneldebatt på South by Southwest-festivalen i Austin i delstaten Texas, skriver Variety. Serieskaperne David Benioff og D.B. Weiss samt stjernene Maisie Williams og Sophie Turner deltok i debatten.

–Vi har forsøk å få Ed Sheeran til serien i flere år for å overraske Maisie, og i år har vi endelig klart det, sier Benioff. Williams, som spiller Arya Stark i serien, er en stor fan av Sheeran, skriver magasinet Vanity Fair.

–Katta er visst ute av sekken, er Sheerans reaksjon på Twitter, der han også linker til Vanity Fairs artikkel.

En talsperson for HBO bekrefter at Sheeran har en rolle, men ønsker ikke å komme med mer informasjon. Det er ikke kjent om han blir med i én episode eller flere. Den sjuende sesongen av «Game of Thrones» skal etter planen starte 16. juli. Under Texas-festivalen ble det også avslørt av den åttende og siste sesongen kun kommer til å bestå av seks episoder.

