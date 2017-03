EU: Uavhengig Skottland må søke EU på nytt

Uttalelsen er en reaksjon på at Skottlands førsteminister Nicola Sturgeon vil ha en ny folkeavstemning om uavhengighet fra Storbritannia i løpet av halvannet til to år.

Årsaken er at et flertall av skottene stemte for å bli værende i EU under fjorårets britiske folkeavstemning.

En talsmann for EU-kommisjonen bekreftet mandag at det fortsatt er slik at et uavhengig Skottland ikke automatisk bevarer EU-medlemskapet. I 2014 varslet den daværende lederen av EU-kommisjonen, Jose Manuel Barroso, at Skottland måtte søke om medlemskap hvis skottene stemte for løsrivelse fra Storbritannia i en folkeavstemning samme år.

Folkeavstemningen endte med at Skottland forble en del av Storbritannia.

