Danmark gir ekstramillioner til sultofre

FNs nødhjelpssjef Stephen O'Brien slo i forrige uke fast at verden nå står overfor den største humanitære katastrofen siden andre verdenskrig.

20 millioner mennesker i Jemen, Somalia, Sør-Sudan og det nordlige Nigeria risikerer å sulte i hjel i løpet av de kommende månedene, om ikke de straks får hjelp, advarer O'Brien.

Danmarks utviklingsminister Ulla Tørnæs kaller situasjonen desperat og er dypt bekymret over at FN bare har fått inn 6 prosent av pengene som trengs for å hindre katastrofen. Hun varsler nå en dansk ekstrabevilgning på 370 millioner kroner.

– FNs humanitære bevilgninger er voldsomt underfinansiert, og millioner av mennesker er i ferd med å dø av sult, sier hun.

Den danske ekstrabevilgningen er øremerket FNs matvareprogram (WFP), Det internasjonale Røde Kors (ICRC) og ulike hjelpeorganisasjoner i de hardest rammede landene.

(©NTB)