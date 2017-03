Britisk aktivist nektet innreise i Israel

Den israelske nasjonalforsamlingen vedtok nylig en lov som forbyr innreise for utenlandske statsborgere som oppfordrer til økonomisk, kulturell eller akademisk boikott, enten av Israel eller av bosetningene landet har etablert på den okkuperte Vestbredden.

Søndag ble den britiske aktivisten Hugh Lanning, som leder London-baserte Palestine Solidarity Campaign, stanset på flyplassen i Tel Aviv og nektet innreise, opplyser israelske myndigheter.

Begrunnelsen for å nekte Lanning innreise er ifølge israelske myndigheter hans virksomhet "for å fremme boikott mot Israel". Mandag morgen ble Lanning ledsaget om bord i et fly til London.

Palestine Solidarity Campaign er en av de største organisasjonene i den stadig voksende BDS-kampanjen, både i Storbritannia og Europa.

Boycott, Divestment and Sanctions-kampanjen vil legge press på Israel for å få landet til å etterleve FN-resolusjoner og trekke seg ut av områdene de okkuperte i 1967.

Israelske myndigheter ser på BDS-kampanjen som en strategisk trussel og anklager organisasjonene som deltar for antisemittisme, noe aktivistene på det sterkeste avviser.

