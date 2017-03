– Trump gjør klart til toppmøte med Kina

Ifølge de ubekreftede meldingene går planene ut på å holde et toppmøte på Trumps feriested i Florida, Mar-a-Lago 6. -7. april.

CNN er blant mediene som brakte nyheten mandag, men TV-kanalen understreker at det ikke er tatt en endelig beslutning.

Den er ventet å bli tatt når USAs utenriksminister Rex Tillerson denne uken besøker Kina under en rundtur i Asia.

Kinas utenriksdepartement vil foreløpig ikke kommentere opplysningene.

Trump inntok under valgkampen er hard tone overfor Kina, som han blant annet har beskyldt for å drive en urettferdig handelspolitikk som har skadd USA og amerikanske arbeidstakere. Nylig kritiserte han også Kina i harde ordelag for å ha bygget kunstige øyer i Sør-Kinahavet i forbindelse med territorialkonflikten mellom Kina og flere andre asiatiske land.

Han har også kritisert kinesiske myndigheter for å gjøre for lite for å tøyle Nord-Korea.

En viktig målsetting under et eventuelt amerikansk-kinesisk toppmøte vil derfor være å tone ned Trumps aggressive linje og bygge tillit.

(©NTB)