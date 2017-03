Tysklands innenriksminister imot tyrkiske valgmøter

– Tyrkisk valgkamp har ingenting å gjøre her i Tyskland, sa han til kringkasteren ARD søndag.

Ankara er i konflikt med flere europeiske stater som har forsøkt å stoppe dem fra å avholde valgmøter i forkant av folkeavstemningen om grunnlovsendring 16. april.

I forrige uke avlyste tyske myndigheter et tyrkisk valgkampmøte på grunn av sikkerhetshensyn, til Tyrkias president Recep Tayyip Erdogans vrede. I Tyskland bor det omtrent 1,4 millioner stemmeberettigede tyrkere.

De Maiziere sier at det er hjemmel i loven for å forby slike handlinger, men at man må trå varsomt når en slik sak skal behandles.

– Men det er grenser. For eksempel i straffeloven. Noen som fornærmer og fordømmer Tyskland eller dets grunnlov har begått en kriminell handling, sa han til kanalen.

Erdogan stemplet forrige ukes tyske møteavlysning som en "nazi-handlemåte".

- En slik kommentar er så fjern at den ikke skal anerkjennes med noe seriøst tilsvar, sa Tysklands statsminister Angela Merkel. Hun sa at slik retorikk er "deprimerende" og en bagatellisering av holocaust, men har ikke nektet framtidige valgmøter i Tyskland.

– Vi fortsetter å anse slike møter avholdt av tyrkiske representanter for mulige så lenge de meldes om, avholdes i en passende tidsperiode og på en åpen måte.

