Tyrkia: Nederland kommer til å skamme seg

Nederlands beslutning om å nekte både Tyrkias utenriksminister og familie- og sosialminister å avholde møter i landet, vekker stor harme. Tyrkias visestatsminister Numan Kurtulmus sier måten Nederland behandlet familie- og sosialminister Fatma Kaya på på lørdag er å regne som handlinger mot hele Tyrkia.

– Vi håper de tar til fornuften snart. Den nederlandske regjeringen kommer til å skamme seg og vil be om unnskyldning overfor Tyrkia, sier Kurtulmus til CNN-Turk.

Utenfor det nederlandske konsulatet i Istanbul og ambassaden i Ankara møtte hundrevis av demonstranter opp med tyrkiske flagg lørdag og natt til søndag. De ropte slagord mot landet og sang den tyrkiske nasjonalsangen. Politiet måtte stenge av veien rundt ambassaden. Ifølge den statlige tv-stasjonen TRT kastet demonstranter egg på ambassadebygningen.

Den tyrkiske utenriksministeren Mevlut Cavusoglu sier i et telefonintervju med A Haber television at han har hatt tre samtaler med EU-kommisjonens visepresident, nederlandske Frans Timmermans. Cavusoglu har bedt Timmermans legge press på statsministeren i Nederland for å få en slutt på "den skandaløse behandlingen" av de tyrkiske statsrådene, som ikke får delta på valgmøter i landet. Cavusoglu sier at Tyrkia ikke ønsker en tilspissing av situasjonen, men at de vil ta i bruk de nødvendige virkemidler mot Nederland.

(©NTB)