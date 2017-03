Tumulter under tyrkisk besøk i Sverige

Tyrkia og flere EU-land har røket i tottene på hverandre når ministre og andre toppolitikere fra det tyrkiske regjeringspartiet AKP har blitt nektet å drive valgkamp for den kommende folkeavstemningen i Tyrkia blant tyrkere bosatt i europeiske land.

I Sverige var AKPs internasjonale sekretær Mehmet Mehdi Eker på besøk søndag. Han hadde fått lov av svenske myndigheter til å delta på et politisk møte i Fittja sør for Stockholm, der over 300 tyrkiske innvandrere hadde møtt opp.

Mens Eker sto og talte, begynte en kvinne blant tilhørerne å rope i salen. Hun ble raskt ført ut, og deretter ble en mann i rullestol også ført ut av salen. Etter møtet hadde en gruppe demonstranter samlet seg utenfor møtelokalet. De ropte slagord mot Tyrkias president Recep Tayyip Erdogan.

Et stort politioppbud var på plass for å skille demonstrantene fra AKP-tilhengerne.

Folkeavstemningen i Tyrkia i april handler om hvorvidt grunnloven kan endres slik at Erdogan får mer makt.

