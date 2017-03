Tidligere al-Qaida-alliert hevder å stå bak Damaskus-bomber

De to kraftige bombene eksploderte i Damaskus lørdag. I tillegg til de minst 74 som ble drept, ble over 120 såret.

Søndag tok jihadistgruppa Fateh al-Sham, tidligere kjent som Nusrafronten og tidligere alliert med al-Qaida, på seg skylden for angrepet. I en uttalelse omtaler gruppa angrepet som "en melding til Iran og dets militser".

43 av de drepte var sjiamuslimske pilegrimer fra Irak. 20 medlemmer av irakiske sikkerhetsstyrker ble også drept, sammen med elleve sivile, blant dem åtte barn, opplyser den syriske eksilgruppa Syrian Observatory for Human Rights (SOHR).

Syrias innenriksminister Mohamed al-Shaar sier at en granskningskommisjon er nedsatt for å etterforske bombeaksjonene og finne "de kriminelle hvis eneste formål er å drepe". Ministeren besøkte flere av de skadde på sykehus og lovet dem å stramme inn på sikkerheten for å forebygge lignende angrep på sivile.

Den første bomben eksploderte idet en buss passerte, og omtrent samtidig sprengte en selvmordsbomber seg i en menneskemengde i det samme området, tett ved den kjente Bab al-Saghir-gravplassen som årlig besøkes av sjiamuslimske pilegrimer fra hele verden.

– Det internasjonale samfunnet må fordømme disse terrorhandlingene rettet mot irakiske sivile som besøker hellige steder, sier en talsmann for den irakiske utenriksministeren, Ahmed Jamal.

