Schwarzenegger: – Stiller ikke til valg til Senatet

Det har gått rykter om at Schwarzenegger vurderer et comeback i politikken, men det avfeier han søndag.

– Jeg er smigret over de mange henvendelsene fra folk som ber meg stille til valg som senator. Men mitt oppdrag her og nå er å bringe fornuft til Washington med reformer som vi allerede har innført her i California, skriver han på Twitter.

Schwarzenegger var guvernør i California fra 2003 til 2011. Han er republikaner, men er svært kritisk til president Donald Trump.

Det var også Schwarzenegger som tok over som programleder for kjendisversjonen av Trumps TV-show "The Apprentice".

Showet fikk imidlertid lave seertall og ble tatt av skjermen etter én sesong, noe Trump flere ganger har kritisert Schwarzenegger for.

