Sør-Koreas Park har forlatt presidentpalasset 

Park ble fredag avsatt som president etter beskyldninger om maktmisbruk og korrupsjon, og hun risikerer å bli stilt for riksrett. Hun hevder sin uskyld og forlot ikke presidentpalasset, kalt Det blå huset, før søndag kveld lokal tid.

– Det vil ta tid, men jeg tror sannheten vil komme for en dag, sa hun søndag. Det var hennes første kommentar etter at landets grunnlovsdomstol avsatte henne.

– Jeg er lei meg for at jeg ikke får fullført mitt mandat som president. Men jeg skal ta ansvar for alt dette, sa hun.

Park er den første demokratisk valgte presidenten i Sør-Korea som er tvunget til å gå fra makten.

Hun anklages for maktmisbruk og korrupsjon i forbindelse med at hun skal ha latt seg utnytte av venninnen Choi Soon-sil, som selv er siktet for å ha brukt Parks posisjon til å presse selskaper for enorme summer.

