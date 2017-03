Nederlandsk valgkampinnspurt overskygges av konflikt med Tyrkia

Mens nederlandske politikere var i innspurten av valgkampen søndag, nådde det diplomatiske forholdet til Tyrkia et bunnpunkt i løpet av helgen da det ble klart at landets myndigheter nektet tyrkiske statsråder å delta på et valgmøte med tyrkiske innvandrere i Rotterdam.

Sittende statsminister Mark Rutte og hans konservative parti VVD ligger an til å vinne flest seter i parlamentet, ifølge de siste meningsmålingene. Parlamentet består av 150 seter. Ruttes utgående regjering har disponert 41 av disse, mens de nå er ventet å få mellom 23 og 27.

Wilders

Statsministeren kjemper for å få en tredje periode, men han møter tøff motstand fra Geert Wilders' parti PVV på ytterste høyre fløy. Ifølge meningsmålingene ligger PVV an til å bli nest størst i parlamentet med mellom 19 og 23 seter.

– Jeg må jobbe veldig hardt for å vinne dette valget. Vi leder på meningsmålingene, men jeg syns fortsatt at vi skal vinne flere seter, sier Rutte.

Han understreker at det ikke er umulig at rivalen Wilders vinner og viser til fjorårets overraskelser da britene valgte å forlate EU og at Donald Trump vant presidentvalget i USA.

Ordkrig med Tyrkia

Innvandringskritikeren Wilders har forsøkt å sanke stemmer på protestene i kjølvannet av ordskiftet med Tyrkia.

Lørdag delte han et bilde av en tyrkisk protest i Rotterdam som måtte brytes opp av politiet, på Twitter.

– Tiår med åpne grenser, masseinnvandring, ingen integrering og doble statsborgerskap. Dette er resultatet, tvitret Wilders.

