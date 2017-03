Nederlands statsminister nekter å be Tyrkia om unnskylding

– Det kommer ikke på tale å be om unnskyldning. Det er de som bør be om unnskyldning for det de gjorde i går, sa Rutte søndag mens han drev valgkamp for det kommende parlamentsvalget på onsdag.

Mange nederlendere er forbannet og liker dårlig at Tyrkias president Recep Tayyip Erdogan har sammenlignet dem med nazister etter at nederlandske myndigheter først nektet den tyrkiske utenriksministeren Mevlut Cavusoglu å lande i Rotterdam lørdag. Senere samme kveld ble den tyrkiske familieministeren Fatma Kaya stanset av politiet i Rotterdam og eskortert ut av landet.

– Vårt land ble, som ordføreren i Rotterdam påpekte i går, bombet av nazistene under krigen. Det er fullstendig uakseptabelt å snakke på denne måten, sa Rutte.

(©NTB)