Macron fordømmer det han kaller tyrkiske provokasjoner

– Dette er uakseptable kommentarer fra tyrkiske myndigheter som rettes mot europeiske verdier og Nederland og Tyskland, sier Macron.

Han oppfordrer den franske regjeringen til å støtte sine europeiske samarbeidspartnere mot "tyrkiske myndigheters overgrep".

– EU må ha et felles standpunkt mot dette, mener presidentkandidaten.

Tyrkias utenriksminister Mevlut Cavusoglu deltok søndag på et folkemøte for tyrkere i Metz i Frankrike etter at den franske regjeringen ikke ville nekte ham det.

(©NTB)