Ivanka bryter pappas USA-regler

Mens Donald Trump tordnet ut sine to enkle regler 19. januar var minst åtte laster med Ivanka Trump-produkter på vei fra Kina til USA, nærmere bestemt over 53.500 kilo sko, vesker og klær, ifølge tall fra de amerikanske tollmyndighetene.

Trump har brukt presidenttalerstolen til å kritisere både nasjonale og utenlandsbaserte selskaper for å benytte utenlandske råvarer og arbeidskraft for å produsere for salg i USA. Men 2 tonn polyesterbluser, 1.600 lommebøker i lær og 23 tonn skotøy signert datteren Ivanka har anløpt USA fra Kina fra valgseieren 8. november til slutten av februar.

Ivanka Trump-varene produseres av tre selskaper i Asia: G-III, Mondani og Marc Fisher. Ingen av selskapene vil kommentere saken.

De siste ti årene har mer enn 1.200 laster med ulike produkter solgt av Donald Trump kommet til USA fra Kina og Hong Kong, ifølge anti-Trump-organisasjonen Our Principles PAC.

I løpet av valgkampen forsvarte han flere ganger denne produksjon av blant annet sko, slips og skjorter med at det var "smart business". Paradoksalt nok anklaget han i samtidig Kina hyppig for å stjele arbeidsplasser fra USA med urettferdig handelspraksis og valutamanipulasjon. Selskaper som Ford og Nabisco fikk så hatten passet.

Etter at han ble president har Trump sagt at han vil ilegge selskaper som produserer utenlands en 45 prosent straffetoll. Det vil i så fall kunne gjelde Ivanka Trump-varene, som fortsatt produseres i Kina. Nylig skrev den kinesiske avisen Global Times at en skofabrikk sør i landet har mottatt en bestilling på 10.000 sko til neste kolleksjon.

