Frankrike ber tyrkere og europeere om å roe seg

– Slik situasjonen har blitt nå, er det helt nødvendig å opptre ansvarsfullt og unngå unødvendige konfrontasjoner, sa utenriksminister Jean-Marc Ayrault søndag.

Ayarult oppfordret tyrkiske myndigheter om å unngå provoserende utspill. Samtidig forsvarte han beslutningen om å la den tyrkiske utenriksministeren Mevlut Cavusoglu delta på et politisk møte i den franske byen Metz.

Ayrault avviste at Cavusoglus deltakelse ville utgjøre en fare for offentlig ro og orden eller at det ville være en utidig innblanding i fransk politikk.

Nettopp disse to argumentene har vært brukt i Tyskland, Nederland og flere andre europeiske land som begrunnelse for å nekte tyrkiske ministre og andre politikere å delta på politiske møter i disse landene.

Tyrkiske politikere ønsker å drive valgkamp blant tyrkere bosatt i europeiske land i forkant av en folkeavstemning i Tyrkia i april som kan gi president Recep Tayyip Erdogan utvidet makt.

