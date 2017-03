Fillons parti måtte trekke karikatur av Macron

I karikaturen Republikanerne publiserte på Twitter fredag, var sentrumskandidaten Macron tegnet med krokete nese, flosshatt og med en sigd som han bruker til å kutte en sigar med.

– Jeg kan ikke tolerere at partiet sprer karikaturer som bruker koder kjent som antisemittisk propaganda, sier partileder Fillon. Twitter-meldingen med karikaturen ble fjernet etter noen timer og erstattet med en beklagelse.

Macron er ikke jøde, men karikaturen var myntet på hans finanskarriere i investeringsbanken Rothschild, skriver Reuters.

Macron har nytt godt av skandalene som er rullet opp rundt Fillon den siste tiden, men sier at han ventet mer av sine politiske motstandere.

– Det starter med buing under de offentlige møtene med pressen og ender med at folk tyr til antisemittiske avbildninger for å svekke sine motstandere, sa han til avisen La Croix.

Det er mindre enn seks uker til den første runden i det franske presidentvalget, og Fillon strir med anklager om at han har brukt offentlige midler til å lønne sin kone og sine barn. Macron på sin side ligger an til å vinne over Marine Le Pen fra Nasjonal front, ifølge en meningsmåling fra Harris Interactive, publisert torsdag.

Ifølge meningsmålingen ser andre valgomgang ut til å bli en duell mellom Macron og Le Pen.

