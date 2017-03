Fillon i mer trøbbel

Fillon innrømmet søndag at en ikke navngitt giver har gitt ham to skreddersydde dresser fra luksusskredderen Arnys i Paris i gave. Dressene har en samlet verdi på 13.000 euro, nesten 120.000 kroner.

– En venn ga meg noen dresser i februar, hva så?, svarte Fillon da han ble spurt om gaven i et intervju med avisen Les Echos søndag.

Ifølge ukeavisen Journal de Dimanche har Fillon mottatt klesgaver for en samlet verdi av 48.500 euro, tilsvarende 445.000 kroner, siden 2012.

Fillon, som er presidentkandidat for det borgerlige partiet Republikanerne, er allerede under politietterforskning for å ha lønnet både kone og barn med flere millioner kroner i offentlige midler, tilsynelatende uten at de har utført konkrete oppgaver i forbindelse med Fillons politiske verv.

Til tross for alle anklager nekter Fillon å trekke seg fra valgkampen.

