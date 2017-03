Europarådet reagerer på konflikten mellom Tyrkia og Nederland

– Situasjonen er nå skadelig for diplomati og demokrati, skriver generalsekretæren.

Han oppfordrer landene til dialog.

– Alle tyrkiske statsborgere, inne i Tyrkia og utenfor, burde få gode muligheter til å bli informert om fordelene og ulempene ved foreslåtte grunnlovsendringer og delta i en åpen, rettferdig og inkluderende diskusjon mens kampanjen pågår, heter det i uttalelsen.

Over helgen har det utviklet seg en krass diplomatisk konflikt mellom Tyrkia og Nederland da førstnevnte ble nektet å avholde politiske møter for tyrkere bosatt i Nederland. Tyrkias president Recep Tayyip Erdogan svarte med å kalle nederlenderne for "nazi-levninger" og "fascister", og nekte Nederlands ambassadør tilbakereise til Tyrkia.

– Politiske kampanjer i utlandet betinger tett samarbeid mellom tyrkiske myndigheter og deres utenlandske motparter. Alle involverte burde være enige om hvordan disse kampanjene skal foregå gjennom dialog og med gode nok tidsfrister til at nødvendige administrative forberedelser kan gjøres, heter det videre i uttalelsen fra Europarådet.

(©NTB)