Ekspert: – Dette var ikke noe sjakktrekk fra Nederland

– Det hele bunner i at den tyrkiske regjeringen forsøker å sanke nok stemmer til å få gjennom forslaget om grunnlovsendring. For å gjøre det, sender de ut folk for å snakke med tyrkere som bor andre steder i verden, forklarer Joakim Parslow, førsteamanuensis ved Universitetet i Oslo, til NTB.

Han understreker at det kan være flere grunner til at Nederland lørdag nektet Tyrkias utenriksminister Mevlut Cavusoglu landingstillatelse. Statsråden skulle etter planen delta på et politisk møte i Rotterdam. Innreiseforbudet ble startskuddet for en rekke krasse utvekslinger mellom de to landene.

– Myndighetene i Nederland kan ha vært redd for at kampanjen for grunnlovsendringsforslaget skulle øke spenningen mellom tyrkere i Nederland. Dessuten har Nederland snart selv valg, og den sittende regjeringen kan tenkes å legge seg på en hard linje for å sanke høyrepopulistiske stemmer. I tillegg har flere europeiske ledere advart mot endringsforslaget, sier Parslow.

Folkeavstemningen som skal holdes Tyrkia i april, handler om å gi mer makt til president Recep Tayyip Erdogan.

Imidlertid kan Nederlands krasse holdning ha virket mot sin hensikt.

– Den tyrkiske regjeringen bruker dette for det det er verdt. De maler et bilde av EU som rasistiske. Det kan få tyrkere som sitter på gjerdet med tanke på endringsforslaget, til å stemmer for, sier Parslow.

